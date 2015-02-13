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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 11:40 BJT

中国国家主席习近平今年将访问巴基斯坦

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月13日 - 中国外交部长王毅在伊斯兰堡称，中国国家主席习近平今年将访问巴基斯坦。这将是习近平自2013年上任以来首次访问该国。

根据中国外交部网站声明，王毅在同巴基斯坦总统侯赛因会面时表示：“习近平主席将于年内尽早对巴基斯坦进行国事访问，这必将把中巴战略合作伙伴关系提高到新水平。”

王毅还称，这将是习近平作为国家领导人首次访问巴基斯坦，也是中国国家领导人9年来首次对该国进行访问。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王琛
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