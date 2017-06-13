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时事要闻 | 2017年 6月 13日 星期二 10:01 BJT

巴拿马宣布与台湾断交 正式与中国建交（更新版）

路透巴拿马市6月12日 - 巴拿马政府周一表示，已与台湾断绝外交关系，正式与中国建交。

巴拿马政府在声明中称，该国承认“全世界只有一个中国”，台湾是中国领土不可分割的一部分。

“巴拿马政府今天与台湾断绝‘外交关系’，并承诺结束与台湾的所有关系及官方联系，”声明中称。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)
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