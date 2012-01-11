中国启动大规模大熊猫野化放归活动

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透都江堰1月11日电（记者 Royston Chan）---中国大熊猫野化放归周三正式启动，这是中国让大熊猫重归野外的一次最大规模活动。
首次放归的六只大熊猫，是从成都大熊猫基地圈养的108只大熊猫中挑选出的，它们将入住森林面积逾130公顷的熊猫谷进行"野化训练"。
成都大熊猫繁育研究基地都江堰繁育野放研究中心熊猫谷一期工程落成仪式也於周三举行，出席仪式有官员、大熊猫专家和退役球星姚明等。
大熊猫是宝贵的自然财富，目前虽然脱离灭绝边缘，但仍面临采伐、农业及栖息地侵蚀等威胁。
被选中的大熊猫将逐批放归，并受到监控，等适应後会被放归范围更大的野生区域。
中国媒体报导称，自1983年以来，相继有10只大熊猫被放归野外，但仅有两只仍存活着，其中六只因体重骤减被重新带回圈养，另外一只被发现已死，余下一只据悉也已死亡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。