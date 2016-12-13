中国将斥资近40亿美元在巴布亚新几内亚建立工业园区

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透悉尼12月13日 - 巴布亚新几内亚财长Patrick Pruaitch周二表示，中国已同意斥资近40亿美元在巴布亚新几内亚丛林地区建立巨大的工业园区。
Patrick Pruaitch在电邮给路透的一份声明称，来自深圳的投资者已签署谅解备忘录，将在West Sepia省的两个工业园区建立一系列加工厂和制造厂。该省位于一片茂密的丛林区，距离印尼边界30公里(20英里)。
根据计划，要在一个园区建立大规模的木材、渔业、木薯和热带香料加工厂。据Pruaitch，旁边的另一个园区将为深圳企业量身定制，这些企业生产钢铁、水泥和其他工业产品。
该项目将分阶段进行开发，最终成本将达38亿美元。
财长发言人称，政府希望明年开工建设，但目前是“很长期”的计划。
中国冶金科工股份有限公司610618.SS预计会是主要的建筑承包商。该公司2012年在巴布亚新几内亚建设了一座投资20亿美元的镍矿。
发言人称，这些项目是中国“一带一路”计划的一部分，尽管一带一路意在通过21世纪的古代丝绸之路连接亚洲、欧洲和非洲，而南太平洋地区并不包括在内。
该发言人并称，该国与福建投资人的另一份协议也接近签署，其中包括在巴布亚新几内亚建设一个“家具城”。(完)
(编译 李爽/李春喜 审校 高琦/白云)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
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