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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 3日 星期二 10:52 BJT

中国今年将举行阅兵式 纪念抗战胜利70周年

中国外交部称，中国今年将举行阅兵式，纪念抗战胜利70周年，届时将邀请第二次世界大战主要参战国、亚洲国家和其他地区国家领导人等出席纪念活动。抗战胜利70周年纪念活动包括纪念大会、阅兵式、招待会和文艺晚会，中国国家主席习近平将出席。阅兵式可能于9月举行。消息人士曾告诉路透，参加阅兵的部队已在北京郊区秘密演练。路透
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