特写：中国失独家庭讲述失独之殇

路透香港12月27日（记者 Grace Li） -春节将至，许多中国人不顾长途奔波回家团聚，但对60岁的谢阿姨而言，这样的节日带来的却是难言的痛楚。谢阿姨唯一的女儿7年前离世，如今她日渐年迈，经济情况存在困难。

谢阿姨的女儿娟娟（音）29岁时离世，她的父母因此成为“失独”家庭。在中国这个传统上“养儿女防老”的国家，像这样的失独家庭超过100万。

“我们中国人把孩子看成是最重要的，孩子没有了，整个家庭就垮了，”谢阿姨说道。谢阿姨是一位已退休的技术员，家在江西省，她不愿透露全名以保护家庭隐私。

中国出现许多失独家庭是因计划生育政策所致，这些失独家庭在加大力度呼吁获得补偿。中国计划生育政策于1970年代末实施，提倡城镇与农村夫妇只生育一个孩子。

中国政府表示，计划生育政策令中国少出生4亿人，避免令人口增长失控。不过，由于担心该政策损及经济增长，导致人口老龄化加速，中国政府目前计划调整该政策。

日前，国家卫计委等部委联合印发了《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》，提出对计划生育特殊困难家庭要加大帮扶力度。但这在春节临近前，并没有为那些失独家庭带来太多欢乐。

根据《通知》，自2014年起，将独生子女伤残、死亡家庭的特别扶助金标准分别提高到：城镇每人每月270元、340元，农村每人每月150元、170元。失独家庭希望的扶助金是每月3,150元。

2012年，政府将这些家庭的特别扶助金标准分别提高到每人每月不低于110元（伤残）、135元（死亡）。一些省份会给比较高的特别扶助金，有些达到1,000元。

在中国社会福利和医疗保险制度不完善的情况下，这样的扶助金远远低于预期。有些失独夫妻还有进一步的需求。

“我们想和像我们这样的人一起住在养老院，”50岁的史慧（音）说。史慧的独子去年1月死于癌症。“我们不想跟别人那些正常的有儿女的老人住一样的养老院。要不在其他老人的孩子来探望的时候……我们恐怕会受不了。”

谢阿姨年轻时没想过要第二个孩子，因为那意味着在国有工厂上班的她和丈夫就得双双失业。

“那个时候的口号是‘计划生育好，国家来养老’。我希望政府能说到做到，”谢阿姨说。

“我最大的顾虑是，可能有一天我真是老死在家里都没有人知道。”

失独夫妻觉得他们的情况与其他弱势群体不同，因为这是国家政策造成的直接结果。

“我们病了在家时能有人打个电话，能有人上门来，我就很满足了，”辽宁省53岁的徐某说。“我们不要帮扶性质，不要施舍东西，我们要的是政府的责任。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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