北京到2020年人口将控制在2300万以内

路透北京3月6日（记者 Kathy Chen/Dominique Patton） - 北京市常务副市长李士祥周五称，到2020年，北京的常住人口将控制在2300万以内。

近年来北京的外来人口迅猛增长，去年北京常住人口已达到2,151万，而2005年时设定的2020年北京人口目标才1,800万人。

人口迅猛增长给北京和周边地区带来沉重压力，河流和地下水污染导致水资源问题更加突出。

李士祥在两会北京团开放日上指出，北京每年缺水15亿立方米，南水北调虽然让缺水问题有所缓解，但不能根本解决。

李士祥指出，要解决北京的大城市病，仅仅靠北京自身的努力是有限的，必须在更大范围内谋划、统筹、推进，京津冀协同发展就是一个必不可少的重要条件。（完）

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