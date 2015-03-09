北京到2020年人口将控制在2300万以内

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京3月6日（记者 Kathy Chen/Dominique Patton） - 北京市常务副市长李士祥周五称，到2020年，北京的常住人口将控制在2300万以内。
近年来北京的外来人口迅猛增长，去年北京常住人口已达到2,151万，而2005年时设定的2020年北京人口目标才1,800万人。
人口迅猛增长给北京和周边地区带来沉重压力，河流和地下水污染导致水资源问题更加突出。
李士祥在两会北京团开放日上指出，北京每年缺水15亿立方米，南水北调虽然让缺水问题有所缓解，但不能根本解决。
李士祥指出，要解决北京的大城市病，仅仅靠北京自身的努力是有限的，必须在更大范围内谋划、统筹、推进，京津冀协同发展就是一个必不可少的重要条件。（完）
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路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
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