中国2014年国防预算增加12.2%

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京3月5日 -中国政府周三表示，中国2014年国防支出将增长12.2%至8,082.3亿元人民币，将强化海防和空防能力，并加强国防科研和高新技术武器装备发展。
中国全国人大十二届二次会议周三开幕，宣布了军费预算。过去20年来，中国国防预算几乎每年都是两位数的增幅。
“将全面加强军队革命化现代化正规化建设，不断提高军队信息化条件下威慑和实战能力，”李克强在政府工作报告中指出。
他还表示，中国将加强国防科研和高新技术武器装备发展，强化日常战备和边防海防空防管控。
目前中国国防支出仅低于美国，旨在打造现代化军队。
不过中国军队还存在很多预算外开支，很多专家估计实际支出水平接近2,000亿美元。2014年财年，美国国防部的基础预算为5,268亿美元。
美国加快推进“重返亚洲”战略，增强在该地区军事部署之际，中国也在建造新的潜艇、水面舰船和反舰弹道导弹，并测试旨在空中摧毁导弹的技术。
不过专家指出，中国军队还需数十年发展才能与美军匹敌。
中国反复表示外界无需对中国军费增长感到担心，称其仅出于防御目的。
然而，中国的邻国对中国军力扩张日益感到不安，中国最新宣布的国防预算可能令邻国的疑虑加深。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)