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时事要闻 | 2014年 3月 5日 星期三 10:35 BJT

中国2014年国防预算增加12.2%

路透北京3月5日 -中国政府周三表示，中国2014年国防支出将增长12.2%至8,082.3亿元人民币，将强化海防和空防能力，并加强国防科研和高新技术武器装备发展。

中国全国人大十二届二次会议周三开幕，宣布了军费预算。过去20年来，中国国防预算几乎每年都是两位数的增幅。

“将全面加强军队革命化现代化正规化建设，不断提高军队信息化条件下威慑和实战能力，”李克强在政府工作报告中指出。

他还表示，中国将加强国防科研和高新技术武器装备发展，强化日常战备和边防海防空防管控。

目前中国国防支出仅低于美国，旨在打造现代化军队。

不过中国军队还存在很多预算外开支，很多专家估计实际支出水平接近2,000亿美元。2014年财年，美国国防部的基础预算为5,268亿美元。

美国加快推进“重返亚洲”战略，增强在该地区军事部署之际，中国也在建造新的潜艇、水面舰船和反舰弹道导弹，并测试旨在空中摧毁导弹的技术。

不过专家指出，中国军队还需数十年发展才能与美军匹敌。

中国反复表示外界无需对中国军费增长感到担心，称其仅出于防御目的。

然而，中国的邻国对中国军力扩张日益感到不安，中国最新宣布的国防预算可能令邻国的疑虑加深。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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