中国2014年国防预算增加12.2%

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月5日 - 中国政府周三表示，中国2014年国防支出将增长12.2%至8,082.3亿元人民币，将强化海防和空防能力，并加强国防科研和高新技术武器装备发展。
中国全国人大十二届二次会议周三开幕，宣布了军费预算。过去20年来，中国国防预算几乎每年都是两位数的增幅。
“将全面加强军队革命化现代化正规化建设，不断提高军队信息化条件下威慑和实战能力，”李克强在政府工作报告中指出。
他还表示，中国将加强国防科研和高新技术武器装备发展，强化日常战备和边防海防空防管控。
目前中国国防支出仅低于美国，旨在打造现代化军队。
不过中国军队还在很多预算外开支，很多专家估计实际支出水平接近2,000亿美元。2014年财年，美国国防部的基础预算为5,268亿美元。
美国加快推进“重返亚洲”战略，增强在该地区军事部署之际，中国也在建造新的潜艇、水面舰船和反舰弹道导弹，并测试旨在空中摧毁导弹的技术。
不过专家指出，中国军队还需数十年发展才能与美军匹敌。
中国反复表示外界无需对中国军费增长感到担心，称其仅出于防御目的。
然而，中国的邻国对中国军力扩张日益感到不安，中国最新宣布的国防预算可能令邻国的疑虑加深。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选