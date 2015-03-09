王毅谈南海岛礁建设 称不针对也不影响任何人

路透北京3月8日（记者 Michael Martina） - 中国外交部长王毅在“两会”记者会上谈南海岛礁建设时表示，中国在自己的岛礁上开展必要的建设，不针对也不影响任何人。

王毅称：“我们不会像有的国家那样跑到别人家里去搞“违章建筑”，也不会接受在自家院里施工时被人指手画脚。”

当被问及有关中国想要挑战甚至推翻现有国际秩序的问题时，王毅称：“中国历来是国际秩序的建设性力量。”

王毅将联合国为中心的国际秩序和国际体系比作为一艘大船，称：“今天，我们和190多个国家同在这条船上，我们想的决不是要把船打翻，而是如何和各国共同努力，让这艘大船沿着正确方向开得更稳更好。”（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。