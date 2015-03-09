王毅谈南海岛礁建设 称不针对也不影响任何人

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京3月8日（记者 Michael Martina） - 中国外交部长王毅在“两会”记者会上谈南海岛礁建设时表示，中国在自己的岛礁上开展必要的建设，不针对也不影响任何人。
王毅称：“我们不会像有的国家那样跑到别人家里去搞“违章建筑”，也不会接受在自家院里施工时被人指手画脚。”
当被问及有关中国想要挑战甚至推翻现有国际秩序的问题时，王毅称：“中国历来是国际秩序的建设性力量。”
王毅将联合国为中心的国际秩序和国际体系比作为一艘大船，称：“今天，我们和190多个国家同在这条船上，我们想的决不是要把船打翻，而是如何和各国共同努力，让这艘大船沿着正确方向开得更稳更好。”（完）
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)