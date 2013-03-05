消息人士称“环保铁腕”潘岳有望出任中国环保部长

特朗普对参议员称预计“很快”能就医保议案达成协议
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透北京3月4日（记者 David Stanway/林洸耀） - 消息人士称，潘岳成为中国下任环保部长的热门人选。潘岳有“环保铁腕”或“中国环保急先锋”之称，而近年来中国公众对污染的不满情绪升温。
潘岳曾有新闻从业经历。三名独立消息人士称，他有望接替周生贤担任环保部部长。
一名消息人士告诉路透：“部长级官员推荐名单中，潘岳被推荐为环保部部长。但这还不是最终的，也许在最后一刻还会发生变化。”
中国政府急于表明整治污染的决心，若任命潘岳担任环保部长，将有助增强公众对环保部对大型国企“开刀”的信心。
今年1月，中国北部许多城市空气污染严重，引发公众愤怒，网民同时还呼吁整治水质安全。而在全国各地，环保问题引发的群体性事件增加，令政府感到不安。
潘岳向来主张“绿色增长”，反对为经济增长牺牲环境。他曾指出，GDP增长透支了子孙的蓝天碧水。
美国外交关系协会（CFR）研究中国环境问题的高级研究员Elizabeth Economy表示：“若由潘岳出任环保部长，外界会更相信习近平想重用实干者而不是空谈者。”
十二届全国人大一次会议副秘书长、大会发言人傅莹在周一举行的新闻发布会上表示，新一届全国人大将加强环境保护的立法，包括修改、完善大气污染防治法和环境保护法。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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