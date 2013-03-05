消息人士称“环保铁腕”潘岳有望出任中国环保部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月4日（记者 David Stanway/林洸耀） - 消息人士称，潘岳成为中国下任环保部长的热门人选。潘岳有“环保铁腕”或“中国环保急先锋”之称，而近年来中国公众对污染的不满情绪升温。

潘岳曾有新闻从业经历。三名独立消息人士称，他有望接替周生贤担任环保部部长。

一名消息人士告诉路透：“部长级官员推荐名单中，潘岳被推荐为环保部部长。但这还不是最终的，也许在最后一刻还会发生变化。”

中国政府急于表明整治污染的决心，若任命潘岳担任环保部长，将有助增强公众对环保部对大型国企“开刀”的信心。

今年1月，中国北部许多城市空气污染严重，引发公众愤怒，网民同时还呼吁整治水质安全。而在全国各地，环保问题引发的群体性事件增加，令政府感到不安。

潘岳向来主张“绿色增长”，反对为经济增长牺牲环境。他曾指出，GDP增长透支了子孙的蓝天碧水。

美国外交关系协会（CFR）研究中国环境问题的高级研究员Elizabeth Economy表示：“若由潘岳出任环保部长，外界会更相信习近平想重用实干者而不是空谈者。”