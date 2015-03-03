中国冀望陈吉宁为环保带来新风

(本文由路透中文网编译提供)

记者 David Standway/Kathy Chen

路透北京3月3日 - 在向污染“宣战”一年后，中国上周五任命前清华大学校长陈吉宁为环境保护部部长。陈吉宁肩负着为中国环保带来“新风”的重任。即便是乐观者也认为，完成这项大规模环境治理行动需要数十年时间。

在中国经济高速发展的30年里，空气、河流和土壤都遭受了严重污染。中国誓言扭转这种局面，这令资源不足的环保部面临重重压力。

中国全国人民代表大会本周召开，届时陈吉宁要让公众知道环境问题依然是头等大事之一，同时又得让各地人大代表确信经济仍有增长空间。

学术界同事评价陈吉宁意志坚定、做事有条不紊，而其专业背景将带给他至关重要的优势。然而，缺乏从政经验或令他在官场面临困难。

中国人民大学环境学院院长马中表示，陈吉宁面对的不仅是技术性难题，还要在经济增长与社会发展之间进行权衡，需要政治技巧以化解内部争议。

但陈吉宁的新人属性亦可成为他在处理行业和地方政府既得利益方面的优势。

“可以肯定的是，作为官场新手，会有很多不利方面。但这又让他无需为现状负责——这或许可以让他更容易除旧布新，”美国刘易斯克拉克法学院研究中国环境立法的Erin Ryan说道。

*革故鼎新*

周生贤于2006年就任环保部长，在任期间，发生了众多环境污染丑闻，包括毒牛奶、毒大米、黄浦江死猪漂流事件。空气质量在此期间也严重恶化。这让他的任职蒙阴。

在去年全国人大会上，治理环境污染成为中国的头等大事之一，然而周生贤并未出席随后召开的记者会。

陈吉宁在就任后首次公开亮相，即向记者展现出与前任不同的形象。他强调加强环境执法和监管的重要性，并对前央视主持人柴静制作《穹顶之下》表示“值得敬佩”。

陈吉宁的大学履历显示，他长期致力于环境工程学中的“不确定性”问题，并具备处理突发状况的能力。在接手中国最具挑战性的职务之际，这些颇有助益。

活动家们称，相比其前任，陈已处在更有利的位置。

环境保护部正在寻求对中国的大型工业核心区域进行实时的污染监控，监督环保法规实施很可能因此变得更加容易。新环保法已于1月1日生效，赋予中国更多惩治违法官员的权力。

市场也在发挥作用，经济下行抑制了钢铁和煤炭等重污染行业的增长。

“随着公众更加期待环境改善，对陈吉宁部长的支持空前高涨，”绿色和平组织的Li Shuo称。“这对他来说是一个绝佳机会。”（完）