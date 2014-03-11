中国转基因科研经费大幅下滑--政协委员

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京3月10日(记者 牛淑萍/David Stanway) -全国政协委员、中国农业大学校长柯炳生表示，中国对转基因生物(GMO)的科研资金投入过去四年减少了80%。
中国政府希望中国科学家在GMO领域走在世界的前列，但考虑到公众对GMO健康风险的担忧，当局不愿意推进转基因作物的商业化种植。
柯炳生在全国政协经济、农业联组会上发言时表示，中国2013年的转基因科研经费已经减少到4亿元左右，远低于2010年时的20亿元。
柯炳生表示，中国的农田越来越少，水资源越来越少，农业劳动力越来越少，劳动力价格越来越高，而与此同时却需要生产出更多、更好、更安全的农产品。
他指出，出路，只能是不断提高单产，提高资源产出率。这是一个巨大挑战。应对这个挑战需要各个方面的合力，但其中最根本、最关键的，是农业科技创新及其推广应用。
“转基因技术对于解决我国粮食安全问题，极为重要，潜力很大。”他说道。
中国政府为2008年推出的为期12年的GMO研究计划划定了260亿元经费预算。
柯炳生没有提到经费减少的原因。
中国农业部部长韩长赋表示，他自己也在吃转基因原料加工的食品，因为很多转基因作物已经进入食物链。他指出，主粮的转基因运用还是以谨慎为主，首先是转基因棉花的商业化种植，然后才是饲料粮。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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