中国转基因科研经费大幅下滑--政协委员

路透北京3月10日(记者 牛淑萍/David Stanway) -全国政协委员、中国农业大学校长柯炳生表示，中国对转基因生物(GMO)的科研资金投入过去四年减少了80%。

中国政府希望中国科学家在GMO领域走在世界的前列，但考虑到公众对GMO健康风险的担忧，当局不愿意推进转基因作物的商业化种植。

柯炳生在全国政协经济、农业联组会上发言时表示，中国2013年的转基因科研经费已经减少到4亿元左右，远低于2010年时的20亿元。

柯炳生表示，中国的农田越来越少，水资源越来越少，农业劳动力越来越少，劳动力价格越来越高，而与此同时却需要生产出更多、更好、更安全的农产品。

他指出，出路，只能是不断提高单产，提高资源产出率。这是一个巨大挑战。应对这个挑战需要各个方面的合力，但其中最根本、最关键的，是农业科技创新及其推广应用。

“转基因技术对于解决我国粮食安全问题，极为重要，潜力很大。”他说道。

中国政府为2008年推出的为期12年的GMO研究计划划定了260亿元经费预算。

柯炳生没有提到经费减少的原因。

中国农业部部长韩长赋表示，他自己也在吃转基因原料加工的食品，因为很多转基因作物已经进入食物链。他指出，主粮的转基因运用还是以谨慎为主，首先是转基因棉花的商业化种植，然后才是饲料粮。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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