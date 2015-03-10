河北调结构治污染付出了巨大代价--省委书记

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透北京3月9日（记者 David Stanway） - 河北省委书记周本顺在河北代表团周一举行的开放日活动上表示，为了调整经济结构，治理大气污染，河北省付出了巨大代价。
周本顺称，为了调整经济结构，治理大气污染，河北省做出了巨大努力，付出了巨大代价，也取得了明显成效。
河北是中国最大产钢省份，该省钢铁产量几乎占全国钢铁产量的四分之一。官方数据显示，去年该省钢铁产量下降0.6%至1.853亿吨。
中国国务院总理李克强周六参加河北代表团审议时表示，河北化解钢铁产能过剩需要国家帮助，要在融资方面给予一些优惠政策。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。