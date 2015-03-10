河北调结构治污染付出了巨大代价--省委书记

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月9日 - 河北省委书记周本顺在河北代表团周一举行的开放日活动上表示，为了调整经济结构，治理大气污染，河北省付出了巨大代价。

周本顺称，为了调整经济结构，治理大气污染，河北省做出了巨大努力，付出了巨大代价，也取得了明显成效。

河北是中国最大产钢省份，该省钢铁产量几乎占全国钢铁产量的四分之一。官方数据显示，去年该省钢铁产量下降0.6%至1.853亿吨。

中国国务院总理李克强周六参加河北代表团审议时表示，河北化解钢铁产能过剩需要国家帮助，要在融资方面给予一些优惠政策。(完)