河北调结构治污染付出了巨大代价--省委书记

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月9日 - 河北省委书记周本顺在河北代表团周一举行的开放日活动上表示，为了调整经济结构，治理大气污染，河北省付出了巨大代价。
周本顺称，为了调整经济结构，治理大气污染，河北省做出了巨大努力，付出了巨大代价，也取得了明显成效。
河北是中国最大产钢省份，该省钢铁产量几乎占全国钢铁产量的四分之一。官方数据显示，去年该省钢铁产量下降0.6%至1.853亿吨。
中国国务院总理李克强周六参加河北代表团审议时表示，河北化解钢铁产能过剩需要国家帮助，要在融资方面给予一些优惠政策。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。