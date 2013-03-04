吕新华：大陆民众赴港心情应被理解

路透北京3月2日(记者 Michael Martina) - 中国政协十二届一次会议新闻发言人吕新华周六驳回了香港关于大陆游客赴港冲击当地民众生活的说法，称大陆民众想要访问香港的心情应该被理解。

去年，超过3,000万大陆居民访问香港，几乎是香港人口的四倍，引发了对香港基础设施能否足以承载的担忧。

香港市民指责大陆游客推高了当地物价并加剧了交通拥堵，此事引发了对香港特首梁振英的不满。成千上万的香港民众在元旦当日举行了针对梁振英的抗议活动。

吕新华表示，大陆游客希望参观香港的心情是可以被理解的。

他表示，2008年金融危机以后，香港遭受了一些困难，期望内地的同胞去香港旅游，增加旅游收入。

他在新闻发布会上表示，由于旅游设施或基础设施的不足，香港无法应对众多的大陆游客，造成了后面的一系列的问题，内地很多游客也有抱怨。

“这里我想强调一点，香港回归，香港是我们国家的领土，因为这个领土160多年以前在英国人的统治下，现在回归了。我们内地的同胞想去看一看，了解一下，我觉得香港同胞对于我们内地，不管是经商的还是旅游者，这种心情应该理解。”

吕新华曾担任中国外交部副部长，并从2006-2012年担任外交部驻香港特别行政区特派员。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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