大陆民众赴港心情应被理解－政协会议新闻发言人

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月2日 - 中国政协十二届一次会议新闻发言人吕新华周六驳回了香港关于大陆游客赴港冲击当地民众生活的说法，称大陆民众想要访问香港的心情应该被理解。
去年，超过3,000万大陆居民访问香港，几乎是香港人口的四倍，引发了对香港基础设施能否足以承载的担忧。
香港市民指责大陆游客推高了当地物价并加剧了交通拥堵，此事引发了对香港特首梁振英的不满。成千上万的香港民众在元旦当日举行了针对梁振英的抗议活动。
吕新华表示，大陆游客希望参观香港的心情是可以被理解的。
他表示，2008年金融危机以后，香港遭受了一些困难，期望内地的同胞去香港旅游，增加旅游收入。
他在新闻发布会上表示，由于旅游设施或基础设施的不足，香港无法应对众多的大陆游客，造成了后面的一系列的问题，内地很多游客也有抱怨。
“这里我想强调一点，香港回归，香港是我们国家的领土，因为这个领土160多年以前在英国人的统治下，现在回归了。我们内地的同胞想去看一看，了解一下，我觉得香港同胞对于我们内地，不管是经商的还是旅游者，这种心情应该理解。”
吕新华曾担任中国外交部副部长，并从2006-2012年担任外交部驻香港特别行政区特派员。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。