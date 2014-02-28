《中国两会前瞻》落实改革蓝图推进料稳字当头

(本文由路透中文网编译提供)

记者 药朝清

路透北京2月28日 - 四个月前中国十八届三中全会公布了中国改革蓝图，下周中国领导人将开会讨论如何落实改革，估计他们还是会非常谨慎。

将于3月5日开幕的全国人大会议上，讨论焦点将是改革议程，以及如何从投资和出口驱动的经济增长模式转为速度稍缓但更均衡、更可持续的增长模式。

不过中国经济已呈疲弱迹象，新兴市场动荡，且领导层担心社会不稳定，这可能意味着落实改革蓝图时会秉持审慎、循序渐进的原则。

中国社科院研究员肖炼称：“领导层改革决心很大，但决心大不见得就能推行下去。”

参与起草改革规划的经济学家称，重点讨论的会是那些执行时不会影响经济增长和就业的改革计划，譬如旨在遏制地方政府债务的财政制度改革，以及利率和汇率制度改革。

这些经济学家表示，决策者深知，若经济骤然放缓，导致失业和企业破产，可能令改革偏离轨道。

摩根大通中国经济学家朱海滨在研究报告中称：“在改革与经济增长之间作权衡，意味着那些短期内（对经济增长）影响中性或正面的改革措施能推进更快，包括行政改革、财政改革、金融改革、资源定价改革以及放宽独生子女政策的改革。”

中国国务院总理李克强在人大会议上宣布的年度经济增长目标，将为重要讯号。

主要智库的经济学家告诉路透，李克强可能坚守去年7.5%的增长目标，这或许也意味着去年对改革的审慎态度也将延续至今年。外界普遍预计今年改革步伐将加快，但改革先后顺序意味着潜在负面冲击较小的改革会走在最前面。

一些经济学家认为，也有很小的可能性，即李克强为了强调经济改革的重要性，这次不发布明确的经济增长目标。但绝大多数专家预计政府会表态维持经济增长目标，给市场定心丸。

多数地方政府今年已调低经济增长目标，重点放在质量和效率方面。

据官媒报道，31个省级行政区中，有22个今年调低了GDP增长目标，有7个行政区的增长目标持平于去年。

争议比较小的改革中，人行可能在未来数月推出外界期待已久的存款保险制度，还可能放宽人民币波动区间，以推动人民币国际化。人行也许还会宣布在上海自贸区开放资本账户的举措。

分析人士指出，中国政府精简机构、以及在产能过剩的行业关闭负债企业，则可能排得较后，以免导致大量失业，破坏社会稳定。

中国国际经济交流中心高级经济学家王军说：“改革需要周密规划和选择恰当时机。底线就是经济要保持稳定。”

有迹象显示领导层想要削减发改委的权力，以减少政府对经济的干预，并限制大型国有企业的特权，为民营企业创造更大的发展空间。

国家主席习近平亲自出任中央全面深化改革领导小组组长，表明了他推进改革的决心。外界担心改革可能面临来自利益集团的阻力。

不过到目前为止，中国领导层主要将注意力放在相对“无痛”的改革方面。

一些比较容易推进、更得民心的社会改革已然展开，包括改革养老制度、放宽独生子女制度以及废止劳教制度等。此外，政府还着手治理环境污染。

本周中共中央政治局承诺将保持政策连续性，确保经济增长处于合理区间。(完)