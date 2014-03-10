中国称在历史和领土问题上对日本没有妥协余地

路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周六表示，在历史和领土这两个原则问题上，中国对日本没有妥协的余地。

中国认为日本未就二战前及二战期间侵略中国的行为道歉，这长期以来一直影响中日关系。过去一年半，受东海的岛屿争端影响，中日关系急剧恶化。

“在历史和领土这两个原则问题上，没有妥协的余地，”王毅就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问时说。

“只有认真清算过去，不再出尔反尔，才能走出僵局，开辟未来。”

王毅表示：“至于有人将现在的中日关系与一战前的英德关系相提并论，我想强调的是，2014不是1914，2014更不是1894。与其拿一战前的德国做文章，不如以二战后的德国作榜样。”（完）

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