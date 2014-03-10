中国称在历史和领土问题上对日本没有妥协余地

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周六表示，在历史和领土这两个原则问题上，中国对日本没有妥协的余地。

中国认为日本未就二战前及二战期间侵略中国的行为道歉，这长期以来一直影响中日关系。过去一年半，受东海的岛屿争端影响，中日关系急剧恶化。

“在历史和领土这两个原则问题上，没有妥协的余地，”王毅就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问时说。

“只有认真清算过去，不再出尔反尔，才能走出僵局，开辟未来。”