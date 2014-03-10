中国称在历史和领土问题上对日本没有妥协余地

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周六表示，在历史和领土这两个原则问题上，中国对日本没有妥协的余地。
中国认为日本未就二战前及二战期间侵略中国的行为道歉，这长期以来一直影响中日关系。过去一年半，受东海的岛屿争端影响，中日关系急剧恶化。
“在历史和领土这两个原则问题上，没有妥协的余地，”王毅就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问时说。
“只有认真清算过去，不再出尔反尔，才能走出僵局，开辟未来。”
王毅表示：“至于有人将现在的中日关系与一战前的英德关系相提并论，我想强调的是，2014不是1914，2014更不是1894。与其拿一战前的德国做文章，不如以二战后的德国作榜样。”（完）
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。