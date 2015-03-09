云南称没有接待过缅甸反对派领袖彭家声

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
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路透北京3月7日 （记者 Ben Blanchard） - 云南省委书记李纪恒周六称，云南没有接待过华裔缅甸反对派领导人彭家声，且中国政府没有支持彭家声同缅甸政府对抗。
分析师们认为彭家声近期重返果敢是最近该地区发生冲突的原因。
彭家声及其同盟军因是华裔而引起了中国公众的同情，引发外界担忧彭可能得到了中国政府的支持，尤其是在云南省。
李纪恒称，中国反对任何为中缅边境的云南人民增添麻烦的战事，并指战火已造成60,000难民涌入云南省。
李纪恒称，中国当然没有支持彭家声以武力方式与缅甸政府对抗，中国从未支持任何反缅甸政府的武装力量，并呼吁缅甸政府和缅甸民族民主同盟军进行和平谈判。
当被问及彭家声自2009年直至今年返回果敢前，是否一直在云南居住时，李纪恒称，此话不妥。
李纪恒称，一直密切关注边境安全、中国的领土完整和民生问题，且并没有发现彭家声一直在云南生活。
李纪恒称，他可以很负责地讲中国从未接待过彭家声先生，但并未详细说明彭的可能所在。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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