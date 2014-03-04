中国发改委机构调整计划上报 或强化反垄断职能--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月3日(记者 Michael Martina/林洸耀) - 多位消息人士称，中国将在本周召开的全国人大会议上提交有关发改委机构调整的计划，但该机构的反垄断职能可能得到加强。

包括美国高通 和交互数字公司（InterDigital） 在内的多家国内外企业在最近几个月里均受到发改委的反垄断调查。

有数千名工作人员的国家发改委拥有投资审批、价格监管和其他事务的决策权。在面临机构重组之际，该机构争取保留尽可能多的权力。国家发改委已宣布人员调配将向反垄断职能倾斜，预期未来该机构会启动更多打击价格及市场垄断的行动。

学者及高官们预期，国家发改委将面临机构调整，响应习近平主席更好发挥市场在资源配置中的基础性作用、由计划经济转向消费驱动型经济的理念。

两位接近领导层的消息人士称，国家发改委机构调整计划已经成型，将提交给周三开始的十二届全国人大二次会议进行讨论。

目前尚不清楚本届全国人大会议是否会就此作出任何决定。

但国家发改委与商务部及国家工商行政管理总局一同作为反垄断监管机构的角色，已被写入五年前生效的《反垄断法》，不太可能很快发生改变。

一位驻北京的外国外交官表示：“中国国家发改委准备好迎接新角色。近期的一系列反垄断调查已经反映出这一趋势。”该外交官要求匿名。

国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林曾表示过，建立相对独立的、统一的反垄断机构应该是一个趋势。

“今后要建立相对比较超脱的，就是相对独立的、有权威的或者是强有力的、统一的反垄断机构。这应该是一个趋势，国际上反垄断机构多数是一家，”许昆林上月表示。

纽约律师事务所Ingram、Yuzek、Gainen、Carroll and Bertolotti的反垄断专家伊华勤（Yee Wah Chin）表示，许昆林的说法显示国家发改委可能专注于反垄断监管角色，而其更广泛的经济决策权力将被削弱。

“中国国家发改委将会通过发起反垄断调查，扩大其《反垄断法》执法角色，几年后国家发改委进行某种程度的正式机构调整是完全有可能的，”伊华勤表示。

国家发改委去年对多家国内外企业发起反垄断调查，并对广受关注的价格操纵行为处以高额罚款。去年8月，发改委认定包括美赞臣 、达能 和恒天然 在内的六家婴幼儿奶粉厂商存在价格操纵和反竞争行为，共处以创纪录的1.1亿美元罚款。

发改委上月确认已对高通和交互数字公司展开反垄断调查，称其涉嫌对中国企业收取带歧视性的昂贵专利费。

中国欧盟商会秘书长唐亚东(Adam Dunnett)表示，他预期发改委未来一段时间仍会不断发起价格垄断调查。

“欧盟商会鼓励成员企业审视自身作法，进一步密切关注事态发展，”唐亚东表示说，并补充说，《反垄断法》如果得以公正地实施，将在更趋市场化的中国经济中发挥重要作用。

国家发改委目前承担制定战略产业政策、审批大型投资等职能，并拥有从酒类到燃油等各种产品的价格监管权，素有“小国务院”之称。

中国政府已经承诺将缩减发改委在审批工业项目等事务中的权力，职能转向政策制定和加强监管。

据其中一份机构调整计划称，新机构将命名为国家发展与改革规划委员会，其中并入部分其他部门的职能，包括作为国务院智库的发展研究中心。

一位与高层有联系的匿名消息人士表示：“最终发改委会变成一个智库机构，其主要职能是政策制定和宏观经济规划研究。”

“已经征求了各部委及各省、直辖市和自治区政府的意见。”另一位消息人士称。

去年11月中共中央全面深化改革领导小组成立，国家主席习近平出任组长。专家们认为这可能预示发改委权力的改变。

“我认为发改委的职能和机构将会被削减，”印第安纳大学中国政治研究中心主任斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）表示。

“深化改革领导小组的成立，是这一趋势的一个重大信号。”

发改委没有对路透通过传真发送的置评请求作出回应。

然而，这个规模庞大的机构也不大可能发生快速转变。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌