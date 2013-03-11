中国公众对环境信息保密感到愤怒

路透北京/上海3月10日（记者 黄瑞黎/Adam Jourdan） - 当中国环保部以“国家秘密”为由，告诉董正伟律师他不能获得土壤污染调查数据时，公众对环境恶化感到更为愤怒。

面对糟糕的空气质量和严重的水污染，微博网友、官方媒体、甚至就连人大代表都在批评政府。如今，他们对环境信息披露不足也开始表达不满。

在经济增长和环境进一步恶化之间找到平衡，是中国新一届领导人面临的挑战之一。

董正伟接受路透采访时称，公开土壤污染调查数据的意义不只是为了保护环境，还事关政府透明度的问题，政府在这方面不应该以“国家秘密”为挡箭牌。

董正伟向环保部申请公开全国土壤污染状况调查方法和数据信息，环保部在上月以“国家秘密”为由予以拒绝。原国家环保总局与国土资源部从2006年开始在全国进行土壤污染调查，这项调查于2010年结束。

今年两会期间，环境问题被频频提起，中国政府已承认在这方面存在问题。

董正伟称，他已再次申请环保部公开土壤污染调查数据，预计会在两个月内得到答复。他还称，如果再次遭到拒绝，他将提起诉讼。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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