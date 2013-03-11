中国公众对环境信息保密感到愤怒

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透北京/上海3月10日（记者 黄瑞黎/Adam Jourdan） - 当中国环保部以“国家秘密”为由，告诉董正伟律师他不能获得土壤污染调查数据时，公众对环境恶化感到更为愤怒。
面对糟糕的空气质量和严重的水污染，微博网友、官方媒体、甚至就连人大代表都在批评政府。如今，他们对环境信息披露不足也开始表达不满。
在经济增长和环境进一步恶化之间找到平衡，是中国新一届领导人面临的挑战之一。
董正伟接受路透采访时称，公开土壤污染调查数据的意义不只是为了保护环境，还事关政府透明度的问题，政府在这方面不应该以“国家秘密”为挡箭牌。
董正伟向环保部申请公开全国土壤污染状况调查方法和数据信息，环保部在上月以“国家秘密”为由予以拒绝。原国家环保总局与国土资源部从2006年开始在全国进行土壤污染调查，这项调查于2010年结束。
今年两会期间，环境问题被频频提起，中国政府已承认在这方面存在问题。
董正伟称，他已再次申请环保部公开土壤污染调查数据，预计会在两个月内得到答复。他还称，如果再次遭到拒绝，他将提起诉讼。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。