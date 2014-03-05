（修正）李克强称要向污染宣战

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
（修正以调整标题和倒数第二段措辞。）
路透北京3月5日 -中国国务院总理李克强周三在十二届全国人大二次会议开幕式上表示，中国准备向污染宣战，称政府将推出多项措施治理污染问题。
中国部分地区的空气污染水平已达到部分专家认为的危险水平。这已经引发了民众的愤怒，也是政府的一个隐忧。
李克强在讲话中表示：“我们要像对贫困宣战一样，坚决向污染宣战。”
控制污染已成为中国努力使经济升级的一个关键部分，工业重心从重工业转移，并着手处理产能过剩问题。李克强表示，雾霾天气范围扩大，环境污染矛盾突出，是大自然向粗放发展方式亮起的红灯。
中国环境政策专家、中国人民大学副教授Craig Hart表示：“最高层承认这是一场危机。”
“他们的措施不得不从侧重从经济层面加以解决。我认为他们投入大笔资金用于工厂升级。这可能是另一种绿色刺激，尽管并没有以刺激的形式出现。”
中国公布了一系列旨在解决环境问题的政策和计划，但中国一直都难以让大型污染行业和地方政府服从指导。
李克强表示，要以雾霾频发的特大城市和区域为重点，以细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PMlO)治理为突破口，抓住产业结构、能源效率、尾气排放和扬尘等关键环节，深入实施大气污染防治行动计划。
李克强称，今年要淘汰钢铁2700万吨、水泥4200万吨、平板玻璃3500万标准箱等落后产能，淘汰燃煤小锅炉5万台。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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