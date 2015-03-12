中国拟启动新一轮行业整合 提升“中国制造”全球竞争力

路透北京/香港3月11日（Matthew Miller/Charlie Zhu） - 中国准备启动新一轮行业整合，为效率低下的国企注入活力，并提升中国制造业的国际竞争力。

这项规划取名《中国制造2025》，计划以铁路和核电厂建设项目为排头兵，推动重点行业在海外市场的发展，由此造就国际领先的制造业巨头。

“如果你的规模和实力不够的话去谈国际化是比较艰难的，”TCL集团董事长李东生在解释行业整合的理由时说道。

专家称，相关的重组方案预计会在3月底前出台，包括建立管理国有资产的资产管理公司，引入非政府性投资、与业绩挂钩的国企负责人薪酬制度等内容。

对于竭力保持经济快速增长的中国而言，提高在重点经济领域占主导地位的国企的经营效率至关重要。

在今年的人大会议上，中国国务院总理李克强在政府工作报告中提出了 “中国制造2025”概念，为中国工业转型描绘了蓝图。

“中国希望打造在国际市场更具竞争力的企业，”位于北京的咨询公司龙洲经讯（Gavekal Dragonomics）的研究主管Andrew Baston说。“要实现目标，办法之一就是迫使企业变大。”

**打造冠军企业**

自1997年召开中共第十五次全国代表大会以来，中国就一直在试验打造具有全球竞争力的大型集团企业。当前的行业整合以核能和铁路行业为立足点，但当局可能进一步推动其他大型制造企业重组，打造更多的冠军企业，同时提振高端装备的出口。

就在李克强提出要实施“中国制造2025”的同一天，中国南车和中国北车的合并方案获得国资委的批准。这两家公司是中国最大的轨道交通装备制造商，于去年12月宣布了合并计划。

今年2月，中国电力投资集团公司（CPI）和国家核电技术公司（SNPTC）宣布，两家公司正在探索进行合并，以打造一个据分析师预测总资产超过960亿美元的集团企业。

“中国现在的整合应该从全球配置的角度来看，”中信证券首席宏观经济学家诸建芳表示。“我觉得更多行业会出现整合。”

行业专家称，中国政府还可能通过合并方式，在造船、电子及建筑行业打造更多的冠军企业。

但一些行业领导者和分析人士对政府主导的行业整合能够打造更具竞争力的大型国企持怀疑态度。他们指出，过去10年主要国企蓬勃扩张归功于低息贷款和补贴，这些国企的成长付出了牺牲效率的代价。

中国油气行业专家称，中国油气行业可能出现一些资产重组，但他们对有关中石油和中石化合并的外媒报导则不以为然。

他们表示，这种合并会产生巨型垄断企业，不仅大到难以管理，还会伤害中国的消费者。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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