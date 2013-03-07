中国或改革户籍制 推行居住证制度

路透北京3月6日（记者 John Ruwitch/Hui Li） - 一位政府消息人士称，中国新领导层正计划推出居住证制度，改革当前户籍制度。这一改革对推动城镇化和促进消费型经济增长至关重要。

户口制度从1958年开始实施，将城乡居民区分为“农业户口”和“非农业户口”，这导致许多农村人口难以在城市定居，难以享受城市的基本福利。

批评人士多年来一直呼吁改革户口制度。一名政府研究人员对路透表示，“居住证制度”将会作为政策被采用，这是将于两会结束后公布的10年城镇化计划的一部分。

他指出，改革将缓慢进行，但他并未透露将需要多长时间。

“趋势是淡化城乡居民户籍区分，”该研究员匿名表示。

往届政府多年来尝试进行细微的户口改革，但没有进行全面改革。

中国国务院总理温家宝周二在政府工作报告中称，应加快户籍制度改革，推动城镇化。

中国国家发展与改革委员会主任张平周三表示，上半年可能出台城镇化发展规划。张平对记者说，城镇化是未来扩大内需的最大潜力所在。

户籍制度改革能为2亿左右进城的农民工节省医疗和子女教育等方面的开销。

分析人士认为，如果政策制定者能够成功把握这一变革，中国将能保持经济持续增长。但如果失败，也可能导致社会和政治不稳。

“如果处理不当，不仅城市中产阶级不会扩大，反倒会出现庞大的底层阶级，这种情况很可怕，”华盛顿大学人口学专家Kam Wing Chan表示。

“不给农民工城市户口，就很难把他们变成中产阶级。他们就总是二等公民。”

户籍制度改革拖延的主要原因之一是资金。地方政府称，缺乏财政手段给予农民工平等的福利。

“如果中央政府是认真的，就会讨论资金问题如何解决，”GK Dragonomics分析师、《China's Urban Billion》作者Tom Miller认为。

上文提到的政府研究员表示，城镇化计划将把资金负担分摊给中央和地方政府以及企业。他并未提到细节。

“在农村，我们一般都想把农村户口变成城镇户口。（如果你住在城市里）有城市户口会好很多，”在江苏打工的18岁河南人王百强（音）说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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