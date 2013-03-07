中国或改革户籍制 推行居住证制度

焦点：美国银行业新一季财报料再次乏善可陈 金融股涨势帮助不大
路透4月10日 - 美国大银行本周料将再抛出一波乏善可陈的季度财报，分析师称这可能抑制银行股因市场预期特朗普将放松金融监管和提振经济而走出的“特朗普行情”。
路透北京3月6日（记者 John Ruwitch/Hui Li） - 一位政府消息人士称，中国新领导层正计划推出居住证制度，改革当前户籍制度。这一改革对推动城镇化和促进消费型经济增长至关重要。
户口制度从1958年开始实施，将城乡居民区分为“农业户口”和“非农业户口”，这导致许多农村人口难以在城市定居，难以享受城市的基本福利。
批评人士多年来一直呼吁改革户口制度。一名政府研究人员对路透表示，“居住证制度”将会作为政策被采用，这是将于两会结束后公布的10年城镇化计划的一部分。
他指出，改革将缓慢进行，但他并未透露将需要多长时间。
“趋势是淡化城乡居民户籍区分，”该研究员匿名表示。
往届政府多年来尝试进行细微的户口改革，但没有进行全面改革。
中国国务院总理温家宝周二在政府工作报告中称，应加快户籍制度改革，推动城镇化。
中国国家发展与改革委员会主任张平周三表示，上半年可能出台城镇化发展规划。张平对记者说，城镇化是未来扩大内需的最大潜力所在。
户籍制度改革能为2亿左右进城的农民工节省医疗和子女教育等方面的开销。
分析人士认为，如果政策制定者能够成功把握这一变革，中国将能保持经济持续增长。但如果失败，也可能导致社会和政治不稳。
“如果处理不当，不仅城市中产阶级不会扩大，反倒会出现庞大的底层阶级，这种情况很可怕，”华盛顿大学人口学专家Kam Wing Chan表示。
“不给农民工城市户口，就很难把他们变成中产阶级。他们就总是二等公民。”
户籍制度改革拖延的主要原因之一是资金。地方政府称，缺乏财政手段给予农民工平等的福利。
“如果中央政府是认真的，就会讨论资金问题如何解决，”GK Dragonomics分析师、《China's Urban Billion》作者Tom Miller认为。
上文提到的政府研究员表示，城镇化计划将把资金负担分摊给中央和地方政府以及企业。他并未提到细节。
“在农村，我们一般都想把农村户口变成城镇户口。（如果你住在城市里）有城市户口会好很多，”在江苏打工的18岁河南人王百强（音）说道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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