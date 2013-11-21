《周子衡专栏》新三中全会：人的解放是中心

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（作者为路透中文特邀专栏作家，仅代表个人观点）
撰文 周子衡
林先生和谭女士曾经是支边知青，他们的“青葱”岁月被文革的巨轮碾过，梦魇般的苦熬与牺牲过后，他们回到上海，组建了家庭，响应国家号召，“晚婚晚育”，“一对夫妇一个孩”，在浦东开放那年生下了女儿晓风（化名）。
林氏夫妇至此决然忘怀自身的过去，但愿女儿拥抱美好的未来，林家关于这座城市最美好的记忆与独生女儿的成长紧密联在一起的。三年前，一场车祸夺去这个如花似玉的林家女，碾碎了这个家庭，复将其命运抛至挣扎的崖边...为了忘却，林氏夫妇离开了几十年前拼了命也要回来的上海，在周边小镇上安置了新家，他们谎称女儿远在海外求学、工作...
林家只是上海两万余失去独生子女家庭中的一个，而在全中国这样的家庭数以百万计，且仍在增加之中。如此巨大的家庭创痛与时代伤痕，是为人类历史所仅见。不付出如此巨大的“代价”或“牺牲”，便无今日上海的繁荣吗？这就是计生国策的巨大而冷酷的“经济理性”吗？
当得知中央开放单独二胎新政之后，谭女士黯然，“林家赶不上了...”林先生慨叹，“那样一个时代终将过去了！”
人不再是可利用的工具或可牺牲的代价，新三中全会的人口新政所折射出的，正是这样一个根本性的时代转向！
在毛时代，人是革命的对象或阶级斗争的工具；在邓时代，人口众多既是国内经济的沉重负担，又成为国际竞争的巨大廉价优势。在过去的两个“三十年”中，人始终是革命或建设的工具而非目标。中国计划经济的本质是对人的“计划”。这就涉及到人口政策、户籍与居住管理制度、人事档案管理体制、教育医疗与社会保障体制、劳动教养体制等等。离开了人，就无所谓经济理性，也谈不上市场逻辑，更没有了社会理性。人的束缚与禁锢如此广泛、牢固与久长，遑论什么思想解放、市场主导，或制度创新呢？
过去若干年，中国社会是革命革够了！经济社会更是穷够了！穷怕了！经济建设成为根本目标，要改革一切与经济发展不相适应的一切观念、体制与政策。史无前例的革命洪流之后继之以巨大的改革洪流，一方面带了社会经济的巨大发展、繁荣与进步，另一方面期间也出现了分配不公、贪污腐化、环境污染、食品安全、侵害私权等一系列的重大社会问题，公开演化为尖锐的社会矛盾，甚恶化为严重的社会冲突。这些问题的根源基于对人的冷酷与漠视！
这就需要彻底打破所谓的“中国城乡二元经济体制”，消除人身歧视与依附，使国民待遇普惠到每一位公民，使土地得以流转；这更需要使公共权力受到约束，使法治得以确立，私权得以保护，告别警察国家。
1978年的旧三中全会是“以生产力的解放为目标”，2013年的新三中全会是“以人的解放为中心”。这是时代的不断进步，更是一场平静的革命！（完）
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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