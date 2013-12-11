中纪委：将对领导干部住房、办公用房及公车等统一管理

路透北京12月11日 -中国中纪委监察部网站周三称，要加强日常监督，对领导干部住房、办公用房、公车、公务接待等实行集中统一管理，将保障领导干部待遇所需经费逐步列入财政预算，以预算改革推动领导干部待遇标准的严格执行。

文章称，当务之急是抓紧制定出台领导干部办公用房、住房、配车、秘书配备、警卫、公务接待、福利、休假等工作生活待遇标准，以确定相应级别的领导干部能够享受哪些待遇以及何种程度的待遇，切实做到有章可循、有规可依。

“通过开展专项治理，逐步消除领导干部职务消费过高、享受待遇过多过高、利用职权为亲属或身边人员谋利、凌驾于法律制度和组织之上等特权作风。”文章称。

要消除领导干部特权思想和作风，统筹制定领导干部工作生活待遇标准，包括离职退休后待遇标准，严格执行领导干部工作生活保障制度，探索实行官邸制等改革措施等。

严格执行领导干部专车、相对固定用车和机关工作用车配备、购置、使用的具体规定，不准违规超编制超标准配备公车，不准违规使用军车、警车牌照和警灯、警笛等装置，严禁公车私用。严格执行领导干部秘书配备规定，公务活动现场尽量减少交通管制，减少扰民。

严格执行公务接待各项规定，不准超标准进行公务接待，严禁以各种名义用公款互相宴请、安排高消费娱乐活动、赠送礼品和变相旅游。要加强日常监督，对领导干部住房、办公用房、公车、公务接待等实行集中统一管理。

文章指出，探索实行官邸制等改革措施。主要含义是，为高级干部配置官邸，其配偶及子女可以在高级干部任职期间一起居住；一旦该高级干部离开岗位，该高级干部和配偶子女均应及时腾退，由下一任高级干部居住。

与官邸制相配套的还有异地任（挂）职领导干部“周转房制度”，即为从异地交流任职且本地无住房的领导干部配置公有的、不得由个人买卖的周转房，领导干部所住的周转房离任时必须及时清退。

上月召开的中共十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对加强反腐败体制机制创新和制度保障进行了重点部署，明确提出要规范并严格执行领导干部工作生活保障制度。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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