中国共产党“十八大”日程--11月7日-12日

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
11/7(周三)
--16:30 中国共产党第十八次全国代表大会新闻发言人在人民大会堂举行新闻发布会.
11/8(周四)
--9:00 中国共产党第十八次全国代表大会开幕.
11/9(周五)
--15:00 中共中央组织部副部长王京清介绍党的建设工作,并回答记者提问.
--20:00-21:00 中央党校常务副校长李景田和中国社会科学院党组副书记、常务副院长王伟光接受采访,主题为"中国共产党的理论创新".
11/10(周六)
--15:00 国家发展和改革委员会主任、党组书记张平介绍中国经济和社会发展情况,并回答记者提问.
--20:00-21:00 中国工程院院长周济、中国航天科技集团公司总经理马兴瑞、国家电网公司总经理刘振亚、天津天地伟业数码科技有限公司总经理戴林以及三一重工(600031.SS)董事长梁稳根接受采访,主题为"实施创新驱动战略加快转型发展步伐".
11/11(周日)
--15:00 中宣部副部长孙志军和文化部副部长赵少华等介绍文化体制改革和公共文化服务体系建设情况,并回答记者提问.
--20:00-21:00 中国人民银行行长周小川、银监会主席尚福林、工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清、农业银行(1288.HK)(601288.SS)董事长蒋超良、中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢以及建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长王洪章接受采访,主题为"中国银行改革与科学发展".
11/12(周一)
--15:00 住房城乡建设部部长姜伟新、发改委副主任朱之鑫、环境保护部部长周生贤、人力资源和社会保障部副部长杨志明介绍中国民生领域工作情况,并回答记者提问.
--20:00-21:00 中铁电气化局集团第一工程有限公司接触网六段高级技师巨晓林、中国科学院上海微系统与信息技术研究所所长王曦等人接受采访,主题为"党组织建设与新形势新任务".
注: 信息来源为十八大新闻中心网站(www.cpcnews.cn/)及中国网.(完)
--整理 乔艳红; 审校 张喜良
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