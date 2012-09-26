背景资料：30年来中国政府机构改革之路

路透北京9月26日电---中国共产党十八大在即,新一届政府领导人即将履新.市场对新政府推进行政管理体制改革的呼声渐高,其中十七大提出的大部制改革再度受到瞩目.

大部门体制,又称大部门制、大部制,一般是指将职能相同或相近的部门整合、归并为一个较大的部门,或者使相同相近的职能由一个部门管理为主,以减少机构重叠、职责交叉、多头管理,增强政府履行职能的能力.

目前中国国务院有组成部门27个、特设机构1个,国务院直属机构16个,国务院办事机构4个,国务院直属事业单位18个,国务院部委管理的国家局22个.

改革开放以来,中国根据各个时期改革发展的要求,逐步推进政府职能转变和机构改革,为逐步实行大部门体制提供了经验.以下为改革开放以来中国政府机构改革主要事件:

--1982年的改革,主要是精简机构人员,国务院工作部门由100个(含部、委、局、办,下同)精简到61个,人员编制缩减约25%.

--1988年的改革,按照职能转变的要求,国务院工作部门由72个减少到68个,人员编制精简20%.

--1993年的改革,国务院工作部门从86个减少到59个,人员编制减少20%.

--1998年的改革,精简了9个专业经济管理部门,国务院工作部门减少到52个,人员编制减少47.5%.

--2003年的改革,主要是进一步转变政府职能,调整机构设置,完善与市场经济相适应的政府管理体制.

--2008年3月国务院机构改革方案公布,整合组建工业和信息化部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部、环境保护部为标志,拉开了新的历史阶段中国政府大部门体制改革的帷幕.(完)

注:资料来源政府网及官方媒体报导.

--整理 沈燕

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