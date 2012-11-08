(修正)中共十八大将全面部署改革开放任务

修正第一段日期错误,应为"周四(8日)",而非"周四(18日)".

* 十八大会期为11月8-14日

* 将全面部署改革开放任务

* 亦将高度重视反腐倡廉

* 十八大将修改党章

* 中国经济有望进一步企稳

路透北京11月7日电---中国共产党第十八次全国代表大会新闻发言人蔡名照周三称,十八大将於周四(8日)上午9时在北京人民大会堂开幕,并将於11月14日结束.届时将对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面部署.

十八大备受各界瞩目,不仅因为又到政界更迭年,而且稍早薄熙来事件也令舆论对新一届中国政府领导人的反腐和改革力度颇多期待.

"十八大将贯穿改革开放精神...,抓住重点领域和关键环节,进一步完善社会主义基本经济制度、社会主义市场经济体制、社会主义基本分配制度、宏观调控体系,"蔡名照指出.

十八大闭幕後,将召开中共十八届一中全会和中央纪律检查委员会第一次全体会议,选举产生新一届中央领导机构和中央纪律检查委员会领导机构.外界普遍预期,习近平将出任国家主席,而国务院总理职务将由李克强接替.

他在十八大新闻发布会上介绍选举情况时表示,十八届中央委员会委员和候补委员将由参加十八大的当选代表和特邀代表按照大会通过的选举办法无记名投票选举产生,中央委员会委员和候补委员都实行差额选举.

另外,提及前不久查处的薄熙来、刘志军等人的严重腐败案件,蔡名照称,"薄熙来、刘志军等人的问题是发生在党的高级领导干部中的严重腐败案件,教训是非常深刻的."

"我国正处在社会转型期，一些领域的腐败现象易发、多发，惩治和预防腐败工作是我们党面临的一项长期的、复杂的、艰巨的任务,"他进一步指出.

蔡名照表示,十八大将高度重视反腐倡廉工作,对反腐倡廉工作作出全面部署.中央纪委正在制定建立健全惩治和预防腐败工作体系2013-2017年的工作规划,进一步完善党内反腐倡廉的教育、预防、监督、惩治的制度体系.

本月初,中国共产党十七届七中全会审议通过中纪委关於薄熙来严重违纪问题、关於刘志军严重违纪问题的审查报告,确认中央政治局今年分别作出的给予薄熙来、刘志军开除党籍的处分.

蔡名照并称,十八大还有一项重要任务,就是对党章进行修改.要坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,把党的十八大报告确立的重大理论观点和重大战略思想写入党章.上次党章修改是在1982年9月.

**经济望进一步企稳**

提及目前中国的经济环境,蔡名照表示,从宏观经济主要指标的组合来看,中国经济社会发展形势是好的,经济增速趋於稳定,并正在继续出现一些积极的变化.随着一系列的政策措施逐步落实到位,中国经济有望进一步企稳.

但从国际看,国际金融危机影响深远,世界经济复苏的步伐缓慢,国际市场的竞争更加激烈.各种保护主义抬头,中国对外贸易还面临不少制约因素.

"我们将继续坚持稳中求进的工作总基调,把稳增长放在更加重要的位置,加强和改善宏观调控,切实落实好已经出台的各项政策措施,并且根据实际情况加强政策的预调和微调,促进经济平稳较快发展,"他称.

稍早公布的中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决於外需表现.

中国即将於本周五公布10月宏观经济数据.最新路透调查显示,10月CPI料持稳,投资及工业增速续回升.10月进口增速预计继续反弹,出口料略弱於上月.(完)

--发稿 尹嫄婷/张胜男; 审校 林高丽

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