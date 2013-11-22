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时事要闻 | 2013年 11月 22日 星期五 08:56 BJT

中共禁止官员元旦春节公款购买年货节礼

路透北京11月21日 - 中共打击浪费和贪腐又出新举措。禁止官员利用公款购买烟酒、爆竹等年货节礼。

新华社周四报道称，中央纪委下发《关于严禁元旦春节期间公款购买赠送烟花爆竹等年货节礼的通知》。

报道称：“节日期间，公款赠送节礼现象普遍，不正之风易发多发，广大群众反映强烈。”

各级党政机关、人民团体、国有企事业单位和金融机构，严禁用公款购买赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品等年货节礼（慰问困难群众职工不在此限）。

中国国家主席习近平寻求解决公众对政府官员违法行为或不道德行为的愤怒。

习近平表示，腐败关系中共的生死存亡，宣布要“老虎”“苍蝇”一起打。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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