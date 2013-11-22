中共禁止官员元旦春节公款购买年货节礼

中石化茂名石化乙烯成品车间库房起火 未影响正常生产--微博
路透北京4月13日 - 据“中国石化茂名石化公司”官方微博周四称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。
路透北京11月21日 - 中共打击浪费和贪腐又出新举措。禁止官员利用公款购买烟酒、爆竹等年货节礼。
新华社周四报道称，中央纪委下发《关于严禁元旦春节期间公款购买赠送烟花爆竹等年货节礼的通知》。
报道称：“节日期间，公款赠送节礼现象普遍，不正之风易发多发，广大群众反映强烈。”
各级党政机关、人民团体、国有企事业单位和金融机构，严禁用公款购买赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品等年货节礼（慰问困难群众职工不在此限）。
中国国家主席习近平寻求解决公众对政府官员违法行为或不道德行为的愤怒。
习近平表示，腐败关系中共的生死存亡，宣布要“老虎”“苍蝇”一起打。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
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