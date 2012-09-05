涉嫌打空姐官员方大国被停职--新华

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京/上海9月4日电（记者 Michael Martina/John Ruwitch）---广州市越秀区委常委、武装部政委方大国殴打空姐的消息日前在网上广泛传播。据新华社报导，方大国已被停职。
新华社周二报导称，方大国夫妇因行李放置问题与空姐周雨蒙发生争执，当时他们夫妇二人身上都有酒气。新华称方大国已停职检查。
新华最初报导称，初步调查发现方大国已向周雨蒙道歉，但并未殴打她。
周雨蒙在新浪微博发布的照片显示，她胳膊青肿、衣服破损，引发网民对方大国的愤怒。
“方大国，你在世界面前让中国丢脸，”一名微博用户评论道。
周雨蒙发布的照片在网上广泛传播後，新华称，当地政府对方大国进行了进一步调查，已让他停职。
《环球时报》称，随着民众与地方官员的冲突增多，类似事件在网上的传播像野火一样。
该报称，如果官员无法勇敢面对公众监督，与民众沟通还是处於被动，就很难改善官员的公众形象。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。