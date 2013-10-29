中共十八届三中全会将于11月9-12日在京召开--新华

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透北京10月29日 -新华网周二发布快讯称，中共中央政治局今日召开会议决定，中国共产党十八届三中全会将于11月9至12日在北京召开。
三中全会主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。是次会议或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。
中央政治局常委、全国政协主席俞正声上周六表示，下个月将召开的中共十八届三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
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