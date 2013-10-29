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时事要闻 | 2013年 10月 29日 星期二 16:24 BJT

中共十八届三中全会将于11月9-12日在京召开--新华

路透北京10月29日 -新华网周二发布快讯称，中共中央政治局今日召开会议决定，中国共产党十八届三中全会将于11月9至12日在北京召开。

三中全会主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。是次会议或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。

中央政治局常委、全国政协主席俞正声上周六表示，下个月将召开的中共十八届三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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