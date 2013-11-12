中共十八届三中全会通过关于全面深化改革若干重大问题的决定--新华

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京11月12日 -新华社周二稍晚发布快讯称，中共中央十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。
十八届三中全会于12日下午闭幕。为期四天的全会听取讨论了中共中央总书记习近平受中央政治局委托作的工作报告。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。