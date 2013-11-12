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时事要闻 | 2013年 11月 12日 星期二 17:48 BJT

中共十八届三中全会通过关于全面深化改革若干重大问题的决定--新华

路透北京11月12日 -新华社周二稍晚发布快讯称，中共中央十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。

十八届三中全会于12日下午闭幕。为期四天的全会听取讨论了中共中央总书记习近平受中央政治局委托作的工作报告。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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