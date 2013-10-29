中共政治局会议研究全面深化改革问题 通过反对浪费条例

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透北京10月29日 -中共中央政治局周二召开会议，研究全面深化改革重大问题，决定中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议于11月9日至12日在北京召开。
会议同时审议并同意印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，遏制公务支出和公款消费中的各种违纪违规违法现象。
新华网报导称，政治局会议听取关于全面深化改革若干重大问题征求意见的情况，会后修改后将提交三中全会审议。“要逐条研究、认真吸收，集中全党和各方面智慧制定好文件，使之成为新形势下全面深化改革的纲领性文件。”
会议强调，全面深化改革必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性，加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明；要充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，提高党的领导水平和执政能力，确保改革取得成功。
三中全会或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。中央政治局常委、全国政协主席俞正声上周六表示，三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。
此外，针对近年来，一些党政机关讲排场、比阔气、大手大脚、奢侈浪费现象时有发生，本次政治局会议还审议通过厉行节约反对浪费条例，形成刚性的制度约束、严格的制度执行、强有力的监督检查、严厉的惩戒机制。
条例对党政机关经费管理、国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、资源节约作出全面规范，对推进厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，从源头上狠刹奢侈浪费之风具有重要意义。
中国新领导层上任以来，抑制三公消费的力度一直未减，受此影响中国消费增速一度滑落至12.3%的低位，但此后逐步回升并趋于稳定，最近几月保持在13%上方。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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