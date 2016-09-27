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时事要闻 | 2016年 9月 27日 星期二 16:15 BJT

中共第十八届六中全会将于10月24-27日召开--新华

路透北京9月27日 - 中国新华社周二报导称，中国共产党中央政治局宣布，中共第十八届六中全会将于10月24-27日召开。（完）

(发稿 李子木；审校 曾祥进)

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