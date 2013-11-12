中共十八届三中全会公报要点摘录

路透北京11月12日 -备受关注的的中国共产党十八届三中全会周二闭幕，会议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，对改革进行整体系统部署。

公报指出，要坚持公有制经济的主体地位，让市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，建立事权和支出责任相适应的财税制度，并建立城乡统一的建设用地市场。

会议表示，中央将成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。各级党委要切实履行对改革的领导责任。

以下为十八届三中全会公报要点摘录：

--全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性。

--经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

--到2020年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟更加定型。

--必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，坚持公有制主体地位，发挥国有经济主导作用。必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。要完善产权保护制度，积极发展混合所有制经济，推动国有企业完善现代企业制度。

--建设统一开放、竞争有序的市场体系，是使市场在资源配置中起决定性作用的基础。要建立公平开放透明的市场规则，完善主要由市场决定价格的机制，建立城乡统一的建设用地市场。

--必须切实转变政府职能，深化行政体制改革，创新行政管理方式，建设法治政府和服务型政府。

--必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性。要改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度。

--必须健全体制机制，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系。要加快构建新型农业经营体系，赋予农民更多财产权利，推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置。

--必须推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合。要放宽投资准入，加快自由贸易区建设，扩大内陆沿边开放。

--坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度。要推动人民代表大会制度与时俱进，推进协商民主广泛多层制度化发展，发展基层民主。

--深化教育领域综合改革，健全促进就业创业体制机制，形成合理有序的收入分配格局，建立更加公平可持续的社会保障制度，深化医药卫生体制改革。

--设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。

--健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，划定生态保护红线，实行资源有偿使用制度和生态补偿制度，改革生态环境保护管理体制。

--必须构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系，健全惩治和预防腐败体系，建设廉洁政治。要形成科学有效的权力制约和协调机制，加强反腐败体制机制创新和制度保障，健全改进作风常态化制度。

--必须深化司法体制改革，加快建设公正高效权威的社会主义司法制度。要维护宪法法律权威，深化行政执法体制改革。

--深化军队体制编制调整改革，推进军队政策制度调整改革，推动军民融合深度发展。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。