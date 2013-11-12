专家看中共十八届三中全会（更新版）

路透北京11月12日 -举世瞩目的中国共产党第十八届三中全会周二闭幕，会议勾勒了中国未来深化改革的重点和路线图。会议公报称，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

主要表述:

--中国将成立国家安全委员会

--市场将在资源配置中发挥“决定性”作用

--中国到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果

--中央成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实

--经济体制改革是全面深化改革的重点

--中国要建设城乡统一用地市场，促进城乡要素平等交换

--中国财税改革要完善立法，改革预算管理体制

--加快构建新型农业经营体系，赋予农民更多财产权力

以下为专家学者的评论:

--招商证券宏观研究主管 谢亚轩：

更多是一个原则性的东西，字里行间确实有蛮多新东西，会议决议是全面深化改革，涉及整个社会的方方面面，包括生态、民生、法律等，是全面改革，而且会议强调是若干重大问题，全面却不是事无巨细，实际上是对当前面临的重要核心问题提出解决方案。

可以看出，经济体制改革仍是重中之重，是龙头，说明发展才是核心问题。其核心思想是解决政府和市场的关系，提法是跟过去不同，原来市场是基础性作用，是铺垫，现在是决定性作用，是市场说了算，政府职能作为市场秩序的维护者，守夜人，是更符合市场关系。

而目前面临的很多问题，包括腐败、效率低下等就是政府干预太多造成的。公报还涉及要素的自由流动以及城乡一体化，这实际上为城镇化铺平了道路。

本来觉得金融改革是很重要的内容，但并没有连篇累牍的提，说明金融还没有出现很主要矛盾，财政可能是改革的难点。换一个角度而言，金融领域的改革目前推进得还不错，今后可能还是延续之前的方向继续前进。

--中国社会科学院金融重点实验室主任 刘煜辉：

发挥市场“决定性”作用的表述比2003年十六届三中全会的“基础性”作用，有加强和确定的味道。当市场发挥基础性作用时，政府还是可以起决定性作用的，基础性不一定是决定力量或重要力量。

未来是否会加大市场化改革力度还是要看细则，看操作层面的东西，才知道未来会做到什么程度。

目前来看，所有制的产权和运营层面可能会有所切割，所有制方面不可能走得太快，但是运营层面，即使用权方面会更强调市场机制的引导。

可以看出的一点是，所有权和使用权不会成为对立面，也就是说不一定非得要改变所有制，才能全面市场化。

垄断国企、大型央企的市场化改革不会走得太快，市场化的路径考量上“网运分离”恐怕是主要方向。比如采掘、矿产、土地所有权方面可能还是要保持公有制，但是油气管道、电网运营、加油站等资源使用领域，可能会引入竞争机制，提高运营效率，也是提高国有资产使用效率。

另一方面，地方国企的市场化改革可能会走得快一些，因为地方债务的问题、中央希望约束地方权力的考虑，会成为地方国企改革的推进力量。

--中国民生证券首席经济学家 邱晓华：

明确改革总方向和2020年基本目标，突出经济、政治、社会、文化、生态和党建六大建设为一体的具体改革总要求，强调经济体制改革是重点，对非公有制经济地位有新界定，对城乡关系有新要求，指出建立城乡统一的土地市场，要增加农民的财产性收入，对司法体制有新表述。

**相关背景**

--国务院总理李克强李克强11月初在部分省区座谈会上表示，要继续把经济运行保持在合理区间，转变经济发展方式，着力调整经济结构，把稳中向好的态势稳固好、发展好。

--李克强在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告讲话提前释出不少政策动向。包括中国明年很可能继续采取积极财政和稳健货币政策的搭配，其中积极财政政策更多体现在民生支出规模的扩大，但赤字规模却不一定继续增加；而稳健的货币政策在操作中可能更趋中性，以减少对微观经济的扰动。

--中国国家主席习近平在出席亚太经合组织工商领导人峰会时表示，中国正在制定全面深化改革的总体方案，总的是要统筹推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设等领域的改革，努力破解发展过程中出现的难题，消除经济持续健康发展的体制机制障碍，通过改革为经济发展增添新动力。他指出，中国将完善基本经济制度，加强市场体系建设，推进宏观调控、财税、金融、投资领域体制改革，深化利率和汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，逐步实现人民币资本项目可兑换。

--30多年来，中央做出整体性改革的决定共有三次：第一次是1984年的《中共中央关于经济体制改革的决定》；第二次是1993年的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》；第三次是2003年的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》。（完）

(发稿 北京中文部；; 审校 曾祥进)

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