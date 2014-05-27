中共中央政治局：研究进一步推进新疆社会稳定 严打暴恐是重点

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京5月27日 - 中共中央政治局周一召开会议，研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，要把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，有效遏制恐怖活动在新疆多发频发和向内地蔓延。
新华社周一报导称，会议指出，要坚决反对和依法打击民族分裂主义活动，要把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，使宗教极端势力渗透蔓延和暴力恐怖活动得到遏制，坚持长期作战，保持对“三股势力”（宗教极端势力、民族分裂势力和暴力恐怖势力）严打高压态势。
会议强调，要全面贯彻执行民族政策，坚持就业第一，全面提高新疆各级各类学校教育质量，加快农牧区和偏远地区寄宿制学校建设，在南疆全面实行高中阶段免费教育。
中国公安部周日召开视频会议，决定开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动；从5月23日起到2015年6月，以新疆为主战场启动严打暴力恐怖活动专项行动。
5月22日上午7时50分许，乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，共造成39名群众遇难，94人受伤。目前案件已告破。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。