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时事要闻 | 2014年 5月 27日 星期二 09:39 BJT

中共中央政治局：研究进一步推进新疆社会稳定 严打暴恐是重点

路透北京5月27日 - 中共中央政治局周一召开会议，研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，要把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，有效遏制恐怖活动在新疆多发频发和向内地蔓延。

新华社周一报导称，会议指出，要坚决反对和依法打击民族分裂主义活动，要把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，使宗教极端势力渗透蔓延和暴力恐怖活动得到遏制，坚持长期作战，保持对“三股势力”（宗教极端势力、民族分裂势力和暴力恐怖势力）严打高压态势。

会议强调，要全面贯彻执行民族政策，坚持就业第一，全面提高新疆各级各类学校教育质量，加快农牧区和偏远地区寄宿制学校建设，在南疆全面实行高中阶段免费教育。

中国公安部周日召开视频会议，决定开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动；从5月23日起到2015年6月，以新疆为主战场启动严打暴力恐怖活动专项行动。

5月22日上午7时50分许，乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，共造成39名群众遇难，94人受伤。目前案件已告破。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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