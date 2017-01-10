中国12月乘用车销量同比增17.1% 2016全年增15.9%--乘联会

路透北京1月10日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周二公布，12月广义乘用车销量275.9万辆，同比增长17.1%；2016全年累计销量2,385.2万辆，同比增15.9%。

其网站刊登的乘用车市场分析并显示，12月广义乘用车产量为263.5万辆，同比增长12.8%；2016全年累计产量2,424.4万辆，同比增14.9%。

中国财政部和国家税务总局去年底曾联合发布通知称，自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。[nL4S1EA2MO]（完）

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