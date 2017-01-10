中国12月乘用车销量同比增17.1% 2016全年增15.9%--乘联会

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月10日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周二公布，12月广义乘用车销量275.9万辆，同比增长17.1%；2016全年累计销量2,385.2万辆，同比增15.9%。
其网站刊登的乘用车市场分析并显示，12月广义乘用车产量为263.5万辆，同比增长12.8%；2016全年累计产量2,424.4万辆，同比增14.9%。
中国财政部和国家税务总局去年底曾联合发布通知称，自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。[nL4S1EA2MO]（完）
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(发稿 马蓉; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。