FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 天前
中国6月广义乘用车销量同比上升4.6% 1-6月累计下降0.2%--乘联会
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#图片精选
频道
专题
美联储决策者谨慎看待进一步升息 因通胀低迷且薪资增长迟滞
专题：美联储加息之路
美联储决策者谨慎看待进一步升息 因通胀低迷且薪资增长迟滞
焦点：特朗普长子相关电邮表明他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里
深度分析
焦点：特朗普长子相关电邮表明他欢迎俄罗斯帮助击败希拉里
乐视网CEO称公司仍有机会翻盘 招行回应超额查封乐视资产
中国财经
乐视网CEO称公司仍有机会翻盘 招行回应超额查封乐视资产
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年7月11日 / 凌晨3点48分 / 1 天前

中国6月广义乘用车销量同比上升4.6% 1-6月累计下降0.2%--乘联会

1 分钟阅读

路透北京7月11日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周二公布，中国6月广义乘用车销量178.4万辆，同比上升4.6%，环比亦升0.2%；1-6月累计销量1,082万辆，同比下降0.2%。

乘联会网站刊登的6月乘用车市场分析新闻稿并称，6月乘用车零售相对超预期的较好增长，主要是月初的端午低基数和月末零售走势冲刺较好的共同影响，6月最后一周零售同比增长12%的拉动全月增速提升尤为明显。

“随着近几个月终端市场折扣力度继续加大，加速转换消费者订单的效果逐步体现。”新闻稿指出。

展望下半年，车市面临消费恢复等有利因素，但高基数的影响和2018年税收变化的不确定性也是影响消费的重要因素。首先是楼市逐步企稳后的消费回归，随着政策控制楼市走稳，下半年车市会逐步恢复。

其次是新能源车下半年逐步增量，带来车市销量增长。目前新能源车占乘用车2%左右，随着政策的相对稳定和进一步明确，下半年新能源车有望持续走强。

“下半年的压力主要是高基数的压力...考虑到2018年春节较晚，17年下半年的销量增长动力不强，”新闻稿称。

数据显示，6月广义乘用车产量为184.9万辆，同比增长4.9%，环比增长5.6%；1-6月累计产量1,142万辆，同比增长3.7%。(完)

欲览详情，请点击链接 here

发稿 李文科; 审校 乔艳红

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below