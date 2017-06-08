中国5月广义乘用车销量同比上升1.2% 前五月累计则下降0.9%

乘联会网站刊登的5月乘用车市场分析新闻稿并称，5月广义乘用车销量环比增长，这首先是因为5月比4月多1天，且多两个工作日的贡献，其次是韩系环比增11%的回暖的增量贡献，而雄安新区的只买车不买房，也是对车市的增量利好，但促销降价带来的增量尚不明显。