中国5月广义乘用车销量同比上升1.2% 前五月累计则下降0.9%

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月8日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周四公布，中国5月广义乘用车销量178万辆，同比上升1.2%，环比亦升5.1%；1-5月累计销量905.4万辆，同比下降0.9%。
乘联会网站刊登的5月乘用车市场分析新闻稿并称，5月广义乘用车销量环比增长，这首先是因为5月比4月多1天，且多两个工作日的贡献，其次是韩系环比增11%的回暖的增量贡献，而雄安新区的只买车不买房，也是对车市的增量利好，但促销降价带来的增量尚不明显。
“近期宏观经济环境较好，但居民投资消费复杂...经济环境有利于车市企稳。”新闻稿称。楼市火爆和股市低迷对车市的影响仍在延续，购车消费需求仍需一定的积蓄。
新增稿并称，6月天气转热和进入考试季，乘用车市场也进入下行期。今天6月有22个工作日，同比和环比都多一个，有利于销量走稳。但去年6月车市开始超预期增长，未来几个月车市增长的基数压力持续增大。
数据显示，5月广义乘用车产量为175.2万辆，同比增长0.5%，环比下降0.9%；1-5月累计产量958.5万辆，同比增长3.6%。(完)
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(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。