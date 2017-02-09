中国1月乘用车销量同比降9.8% 春节早叠加购置税政策导致--乘联会

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京2月9日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周四公布，1月乘用车销量同比下降9.8%。2017年乘用车开局零售没有超预期，是春节偏早因素叠加购置税减半政策退坡后的零售低迷。
该网站刊登的乘用车市场分析并显示，1月广义乘用车产量为206.7万辆，同比下滑4.9%。1月份出口市场表现较强，前期人民币汇率贬值和国际资源价格上涨有利于中国乘用车出口。
“由于今年春节提早到1月28日，导致1月损失5个旺销日的销量，按天数折算要损失1月总量的15%。”分析指出，由于购置税优惠政策退坡前的持续抢购透支因素，1月车市零售开局偏弱也是在预期中。
分析并称，1月份批发走势相对严峻，渠道蓄水池效果减弱。1月份的生产低于批发较多，也是因为有效生产时间短，且在春节前生产的车需要留出物流运输时间和上牌时间，否则不如节后生产。
中国财政部和国家税务总局去年底曾联合发布通知称，自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。（完）
参看详情，请点击乘联会网站：here
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。