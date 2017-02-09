中国1月乘用车销量同比降9.8% 春节早叠加购置税政策导致--乘联会

路透北京2月9日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周四公布，1月乘用车销量同比下降9.8%。2017年乘用车开局零售没有超预期，是春节偏早因素叠加购置税减半政策退坡后的零售低迷。

该网站刊登的乘用车市场分析并显示，1月广义乘用车产量为206.7万辆，同比下滑4.9%。1月份出口市场表现较强，前期人民币汇率贬值和国际资源价格上涨有利于中国乘用车出口。

“由于今年春节提早到1月28日，导致1月损失5个旺销日的销量，按天数折算要损失1月总量的15%。”分析指出，由于购置税优惠政策退坡前的持续抢购透支因素，1月车市零售开局偏弱也是在预期中。

分析并称，1月份批发走势相对严峻，渠道蓄水池效果减弱。1月份的生产低于批发较多，也是因为有效生产时间短，且在春节前生产的车需要留出物流运输时间和上牌时间，否则不如节后生产。

中国财政部和国家税务总局去年底曾联合发布通知称，自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。（完）

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