中国2月乘用车销量同比增8.9% 1-2月零售增速开局负增长--乘联会

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月9日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周四公布，2月乘用车销量同比增长8.9%，环比则下降29.3%，而1-2月累计零售增速下降2%，是近年来唯一的1-2月累计零售增速负增长的开局。预计3月进入节后的生产活动正常期，投资和价格走强对车市的影响逐步体现。
该网站刊登的乘用车市场分析稿称，1-2月零售走势偏弱主要是16年的年末市场超强增长带来的透支效应影响时间偏长，而春节较早因素导致今年去年少了10天的节前旺销期，形成节前旺销期短，节后休眠期长，综合导致1-2月累计增速偏低。
“1-2月的零售增长-2%是低于预期，预计3月增速应高于10%...初步印证前期提出的17年增速特征：1月低，春季高，后期稳的抛物线增速曲线特征。”新闻稿称。
据其产量分析表显示，今年2月广义乘用车产量182.64万辆，同比增长32.9%，环比下降11.5%；1-2月累计产量354.68万辆，同比增长9.7%。
新闻稿分析称，国家购置税补贴在16年底退坡后，部分厂家接力厂家补贴到春节前，节后这些小排量车型价格自然回升，也抑制节后的购买力释放。
此外，16年2月车市零售负增长低基数，因此今年2月处于低基数的10%较快增长。2月车系走势分化严重，合资中的日系稍强，SUV仍旧一枝独秀。
中国财政部和国家税务总局去年底曾联合发布通知称，自2017年1月1日起至12月31日止，对购置1.6升及以下排量的乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税。（完）
参看详情，请点击乘联会网站：here
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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