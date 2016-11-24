中国成为首个一年专利申请破百万的国家--联合国报告

路透日内瓦11月23日 - 联合国世界知识产权组织(WIPO)周三表示，在由亚洲带动的全球创新潮流中，中国扮演了主力推手，成为首个在一年内提出一百万件专利申请的国家。

WIPO表示，2015年中国创新者提出的专利申请，多数为包括包括电信在内的电机工程类，其次是计算机技术与半导体类，以及包含医疗科技在内的测量仪器。

“中国的数字非常惊人。这是全球第一个收到超过一百万件申请书的专利办公室，”WIPO总干事高锐(Francis Gurry)在公布这份“世界知识产权指标”(World Intellectual Property Indicators)报告的新闻简报会中表示。

他表示，中国101万件专利申请中，大多数为专利、商标与工业设计申请国内保护，海外提交的申请仅有42,154件。

但Gurry表示，中国的国际专利申请数量正在“缓慢而逐步地”上升。“他们正在把创新作为经济战略的核心。”

“我们再次看到亚洲几乎逐渐主导了知识产权(智慧财产权)的申请活动。看一下数据，有62%的全球专利申请、55%的商标申请、还有68%的外观设计申请是来自亚洲，”他补充称。

WIPO表示，去年全球共有约290万个专利申请，较2014年增长7.8%。Gurry称，大约三分之二的专利最终获得批准。

去年美国专利申请数量位列第二，共有526,296件申请；日本和韩国紧随其后，分别为454,285和238,015件。(完)