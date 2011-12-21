2011年中国专利申请数量料全球居冠

路透香港12月21日电---汤森路透研究报告显示，中国料成为2011年全球最大的专利申请国，超越了美国和日本。

报告称，中国意在从"中国制造"向"中国设计"转型，政府鼓励汽车、医药和科技等行业的创新。

报告称，2011年中国专利申请数量料为近50万件，美国接近40万，日本约30万。

汤森路透Derwent全球专利指数显示，中国专利申请数量从2006年的17.1万件升至2010年的近31.4万件，平均每年增长16.7%。

这期间以存量计，日本排名第一，随後是美国、中国、韩国和欧洲。

"中国专利申请数量增幅最快，料在不远的将来达到存量第一的位置，"报告称。

在中国申请的专利中，2010年近73%的申请者来自中国，而2006年时该比例不足52%。

世界知识产权组织（WIPO）的数据显示，2010年全球专利申请企业的排名为：日本松下(6752.T)，中国中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)，美国高通(Qualcomm)(QCOM.O)，中国华为科技HWT.UL。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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