十一黄金周假期银联刷卡交易金额同比增逾两成--银联

路透北京10月8日 - “十一”黄金周是中国国内假期消费旺季。中国银联跨行交易系统和大数据平台提供的数字显示，截至10月7日晚上20时，全国通过银联刷卡交易的总金额达到5,100亿元人民币，同比增长23.5%；刷卡交易金额最高的前五个省市分别是广东、浙江、江苏、河南和深圳。

人民日报周三援引银联数据并称，“十一”当天刷卡7,218万笔，比日常平均水平增长了30%以上，是今年的第二高峰;而今年刷卡的最高峰是9月30日，刷卡笔数达到了7,458万笔。

而从消费品类看，餐饮消费金额同比增长4.8%。中国银联信息总中心副总经理马明分析，尽管消费的总量同比在增长，但单笔消费的数额同比在减少。“这说明，因为单位消费的减少，大额消费正在减少，百姓餐饮消费正在成为主流，”他表示。

购物消费中，超市仍是主角，金额同比增长了40.1%，表明与百姓生活相关的日用消费品仍然消费强劲。而与此相悖的是黄金消费，金额同比减少了15.7%。

“去年全国出现了抢购黄金潮，因此黄金消费的基数很大，随着黄金价格的下跌，今年购买黄金的人大幅减少，老百姓消费回归理性，”马明说。

同时，在消费中还有一个数据也值得关注，就是加油金额的增长。交易金额同比增长26.2%。这显示百姓自驾游的人数在增长。数据还显示，消费量增长幅度最大的地方在西北，百姓出游跑得越来越远。

出境游一直是长假主要消费亮点之一。从数据看，除了东南亚等仍是中国人出境游的热门地区外，出境游目的地日益分散。其中，消费增幅最大的是韩国、德国、阿联酋，分别增长了111%、102%、88%。“今年韩国增幅最大，可能与亚运会在韩国举行有关。阿联酋增长较快与其航空枢纽、购物中心的地位有关。”马明说。

而且，境外的消费结构正在发生变化。“过去，最大的花费是团费和购物，而现在，游玩的消费正在增长。值得关注的是，今年，境外购物类的消费增幅在下滑，而更多的是吃住消费和休闲娱乐的消费，也显示境外个人自由行在增长。中国人出境游只为购物的态势正在改变，境外游正逐步回归休闲与体验。”马明分析。

数据显示，境外吃住、游玩的增幅分别达到了52.2%、56.6%，而购物增长只有30.4%。马明还谈到，出境游目的地的日益多元，与越来越多的国家增加银联卡支付方式密不可分，银联卡的国际支付环境正在日益改善，为老百姓境外刷卡消费带来了极大便利。

中国国内金融市场10月1-7日逢国庆假期休市，8日（周三）恢复正常交易。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。