截至目前中国已有12家第三方支付机构牌照被注销--央视网

路透北京6月15日 - 中国央视网周四报导称，从中国央行获悉，截至目前已有12家支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》（即支付牌照）；其中，仅从5月15日到6月14日就有八家支付机构的牌照被注销。

报导并称，从2011年开始，央行陆续向市场发放270张第三方支付业务牌照，有效期五年。随着市场的发展和竞争的加剧，支付机构挪用客户备付金等违规事件层出不穷，为此监管部门加大了管理力度。

“一个是因为合并被注销，央行在以前发支付牌照的时候是按照业务类别来发的，一开始没有关注到不同的牌照可能属于同一个法人机构，现在就进行合并；另一种情况是违规，直接注销，还有一种情况就是自动申请注销。”报导援引中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼称。

去年8月，中国央行对27家非银行支付机构支付业务许可证续展申请作出决定，并表示一段时期内原则上不再批设新的非银行支付机构。（完）