截至目前中国已有12家第三方支付机构牌照被注销--央视网

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月15日 - 中国央视网周四报导称，从中国央行获悉，截至目前已有12家支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》（即支付牌照）；其中，仅从5月15日到6月14日就有八家支付机构的牌照被注销。
报导并称，从2011年开始，央行陆续向市场发放270张第三方支付业务牌照，有效期五年。随着市场的发展和竞争的加剧，支付机构挪用客户备付金等违规事件层出不穷，为此监管部门加大了管理力度。
“一个是因为合并被注销，央行在以前发支付牌照的时候是按照业务类别来发的，一开始没有关注到不同的牌照可能属于同一个法人机构，现在就进行合并；另一种情况是违规，直接注销，还有一种情况就是自动申请注销。”报导援引中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼称。
去年8月，中国央行对27家非银行支付机构支付业务许可证续展申请作出决定，并表示一段时期内原则上不再批设新的非银行支付机构。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。